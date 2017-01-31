Порошенко и Меркель договорились придать новую динамику мирному урегулированию на Донбассе

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил в эфире «5 канала».

"Сегодня еще раз была подтверждена солидарность с Украиной и было договорено о следующих контактах как двусторонних, так и в "нормандском формате" с тем, чтобы все-таки придать новую динамику мирному урегулированию", - сказал он.

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По убеждению Елисеева, после прихода в США новой администрации с Дональдом Трампом переговорный формат, и в частности в "нормандском формате", не пойдет на спад. "Абсолютно да. Это еще одна из ключевых договоренностей и итогов сегодняшнего визита президента Украины (в Германию - УНИАН), что "нормандский формат" сохраняет, как никогда, свою актуальность", - подчеркнул Елисеев.

В этой связи он сказал, что "нормандский формат" - это единственный формат, в рамках которого можно заставить Россию выполнять Минские соглашения, и этот формат может способствовать завершению подготовки "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Он сказал, что и французская сторона проинформировала Украину о своей поддержке "нормандского формата".

"Поэтому мы продолжаем настойчивые усилия и работать вместе с немцами и французами с тем, чтобы убедить Россию выполнять Минские договоренности, и с тем, чтобы найти (пути - УНИАН), как привлечь американскую сторону к процессам в Украине и вокруг Украины", - подчеркнул Елисеев.