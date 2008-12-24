Тимошенко: если у Ющенко есть хоть капля совести, он должен уйти сам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен уйти в отставку самостоятельно, не дожидаясь процедуры импичмента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

“Если у него осталась еще хоть капля совести, если он запутался со всеми этими коррупционными действиями (связанными с Нацбанком – УНИАН), он обязан сам подать в отставку и уйти со своей должности, не перегружая такой процедурой (импичмента – УНИАН) парламент и другие органы власти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что она лично и БЮТ будут внимательно наблюдать за работой Национального банка. “И если в Национальном банке сейчас ничего не изменится, – не будет отставлено правление, и не будет нормальной политики, мы будем советоваться с депутатскими фракциями, что делать в такой ситуации, когда Президент не подаст СТЕЛЬМАХА на увольнение”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, будут ли со стороны БЮТ какие-то действия по инициированию импичмента Президента.