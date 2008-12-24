Яценюк осознал, что в политику у него только одна дорога

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК в будущем планирует преобразовать общественную организацию «Фронт перемен», которую он возглавляет, в политическую партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Исключительно через политическую партию можно присутствовать в политике, и такая политическая сила должна начинаться с общественной инициативы, чтобы почувствовать поддержку», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил: «Если есть общественная поддержка, тогда партия будет. Если нет такой поддержки, то бизнесовыми политпроектами ни те люди, которые меня поддерживают, ни я заниматься не будем».