Ющенко таки не дал Черновецкому поднять коммунальные тарифы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие нового решения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

По его словам, Президент мотивировал это тем, что КГГА не имеет права принимать подобное решение, это прерогатива Киевского горсовета. Кроме того, Президент указывает на нарушение процедуры регуляторной политики во время принятия КГГА вышеупомянутого решения. Данное решение не было обнародовано за месяц до его принятия, как этого требует закон. По указанному вопросу не проводились общественные обсуждения. Еще одним пунктом мотивации Президента, по словам А.ШЛАПАКА, является то, что не представлено экономическое обоснование повышения тарифов.

По оценке Секретариата Президента, на сегодня стоимость коммунальных услуг для коммерческих предприятий покрывает 75% их себестоимости.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что тарифы надо поднимать, но они должны быть увеличены в рамках экономического обоснованного уровня.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Антимонопольный комитет принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей.

Как отметил Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

В свою очередь, присутствующий на слушаниях АМК киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что тарифы на воду и тепло являются правильными и справедливыми. По его словам, КГГА будет увеличивать список тех предприятий, которые являются сверхприбыльными и «по которым плачет антимонопольное законодательство». Также КГГА намерена минимизировать затраты на коммунальные услуги для тех предприятий, которые будут обращаться к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Напомним, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.