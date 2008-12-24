Балога думает, что Тимошенко сбежит, как только экономика обвалится

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что под предлогом борьбы с экономическим кризисом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО хочет провести через парламент ряд явно конъюнктурных вопросов.

Об этом он заявил сегодня, анализируя предложенную Программу деятельности Кабинета министров и комментируя ряд последних инициатив БЮТ.

По словам главы Секретариата Президента, Ю.ТИМОШЕНКО пытается использовать фактор экономического кризиса для воплощения давних политических планов возглавляемой ею политической силы.

По мнению В.БАЛОГИ, наскоро разработанная правительственная программа действий имеет целью создать защитный барьер против ответственности Кабинета министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО за катастрофические по последствиям провалы в экономической сфере. По словам В.БАЛОГИ, руководитель правительства уверена в том, что недосформированная коалиция в Верховной Раде заручится поддержкой фракции коммунистов и утвердит Программу. Это даст нынешнему Кабмину годовой иммунитет против выражения парламентского недоверия, убежден глава Секретариата.

«В нынешней ситуации, когда кризисные процессы в экономике имеют обвальный характер, Программа является щитом, за который будет прятаться Ю.ТИМОШЕНКО и ее правительственная команда от критических ударов ее оппонентов за полное фиаско в осуществлении антикризисных мероприятий. В то же время, премьер в любое удобное для нее время, а особенно, когда экономическое падение достигнет дна, сможет отречься и от этой Программы, и от своей должности. И никакие обязательства, записанные в плане действий правительства, не станут для нее препятствием, ведь всем давно известно, как Юлия Владимировна с неземной легкостью отказывается от своих обещаний», - сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата также отметил, что под лозунгом борьбы с экономическим кризисом правительство планирует реализовать давние идеи относительно перераспределения властных полномочий в свою пользу, причем как на центральном, так и на местном уровнях. При этом, по его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО и БЮТ будут опираться на единодушную поддержку фракции коммунистов, которая является «четвертым участником того странного образования, что весьма смело именуется коалицией». В.БАЛОГА обратил внимание, что именно коммунисты были и остаются стабильной опорой БЮТ в воплощении его стремлений, и этот факт, по его мнению, никогда не смущал Ю.ТИМОШЕНКО.

В.БАЛОГА убежден, что именно фракция коммунистов будет помогать БЮТ в попытках «протащить» через Верховную Раду решения, которые явно не соответствуют остроте кризисного положения в экономике, например, кадровые назначения.

«Учитывая очевидность союза носителей красной идеологии с теми, кто называет себя демократами, БЮТ нужно прекратить целомудренно делать вид самодостаточности так называемой коалиции», - сказал глава Секретариата Президента.