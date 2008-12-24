Кириленко: лживость и жадность политиков давно перешли все пределы

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС) объявил в парламенте о создании депутатской группы «За Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что «Украина для нас - это не государственный аппарат, не депутаты и правительственные чиновники, а миллионы людей, которые ежедневно собственным умом и собственными руками строят и развивают страну».

«Мы будем действовать не как представители фракции партии или коалиции, а будем действовать исключительно как представители народа, которые доверили нам в нынешнем антиукраинском парламенте отстаивать украинские интересы», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что «наибольшая ответственность за экономический кризис в Украине и полная ответственность за политические распри и моральный упадок лежит на украинских политиках».

Он сказал, что «безответственность, лживость и жадность политиков уже давно перешли все разумные пределы».

Депутат считает, что сегодня все политические силы и институты власти расписались в своей неспособности адекватно ответить на внутренние и внешние угрозы. «Пока страна падает в бездну, вожди и вождишки, партии и партийки грызутся за ресурсы, влияние и кратковременную популярность», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, и Партия регионов, и БЮТ обеспокоены «лишь одним – возглавить коалицию и правительство, а затем сохранить самих себя у власти». Депутат считает, что этим политическим силам «безразлично будущее страны, потому что они озабочены только будущим своих вождей».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря в Верховной Раде создана депутатская группа «За Украину!», в состав которой вошли 17 народных депутатов. Председателем группы избран Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Участники группы приняли совместное заявление, в котором изложили основные цели и принципы новосозданного объединения. Группа является открытой для присоединения народных депутатов, которые разделяют ее цели и принципы.