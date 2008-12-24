Ющенко оценил, сможет ли выиграть следующие выборы
Думает, что нет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осознает, что многие его тезисы не являются выигрышными на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на итоговой годовой пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО убежден, что Украина имеет все возможности стать полноценной европейской страной. Вместе с тем, по его словам, сделать это за 365 дней невозможно. “Но перестраивать Украинское государство и бороться за завтрашний день нужно сегодня", - отметил он.
"Я как Президент держу этот принцип как основной в своей работе. И каждый мой день направлен на это, чтобы украинская нация получила больше гордости, самоуважения, больше ощущения своей собственной ценности. Чтобы по многим вопросам мы встали с коленей и не жили вчерашним днем", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
"Я понимаю, что многие тезисы, о которых я говорю, это не те тезисы, которые победят завтра. Они победят послезавтра. Но я должен об этом говорить. Потому что если мы не будем лелеять тему нашей истории, мы не построим счастливой Украины", - сказал он.
Говоря о внешней политике и политики безопасности Украины, В.ЮЩЕНКО опять подчеркнул, что коллективная модель безопасности - единственная, которая способна обеспечить украинский суверенитет и независимость. "Хочу сказать, что это та тема, на которой Президент ЮЩЕНКО будет стоять и говорить нации: "Если вы хотите детям передать стабильную страну с твердым суверенитетом, мы должны принять ту модель, которую приняло каждое государство современной Европы. Эта нация имеет суверенное право - право на собственную политику национальной безопасности", - сказал глава государства.
При этом он спросил: "На этих тезисах можно выиграть президентские выборы?” и сам ответил: “Думаю, что нет".