Зампрокурора Кировоградской области задержали при попытке подкупа - Луценко
В то же время генеральный прокурор не сообщил других подробностей задержания.
Правоохранители на взятке задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области.
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Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook.
«Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей», - отметил Луценко.
В то же время он не сообщил других подробностей задержания.
Как сообщили в Центральноукраинском антикоррупционном офисе, речь идет об Алексее Варакине, который был задержан во время передачи взятки на сумму 1 тыс. долларов военному прокурору за то, чтобы последний не подавал иск в суд.
"Продолжаются следственные действия. Подозреваемого прокурора доставили в Киев", - говорится в сообщении.
В ЦАО отметили, что супруга подозреваемого прокурора - Наталья Варакина - работает судьей Кировского райсуда Кропивницкого.