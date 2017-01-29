Зампрокурора Кировоградской области задержали при попытке подкупа - Луценко

Правоохранители на взятке задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области.

Читайте такжеОдин из руководителей Львовской таможни собирал с подчиненных ежемесячную "дань" (видео)

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

«Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей», - отметил Луценко.

В то же время он не сообщил других подробностей задержания.

Как сообщили в Центральноукраинском антикоррупционном офисе, речь идет об Алексее Варакине, который был задержан во время передачи взятки на сумму 1 тыс. долларов военному прокурору за то, чтобы последний не подавал иск в суд.

"Продолжаются следственные действия. Подозреваемого прокурора доставили в Киев", - говорится в сообщении.

В ЦАО отметили, что супруга подозреваемого прокурора - Наталья Варакина - работает судьей Кировского райсуда Кропивницкого.