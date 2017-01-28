Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

Об этом говорится в постановлении суда от 25 января.

Согласно тексту документа, ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведения митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием.

Сообщение об изменении ранее объявленной подозрения Клюеву составлено 15 марта 2016 года. Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения Клюева заключается в незаконных действиях последнего как бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые проявились в ходе противоправного указания бывшего президента Виктора Януковича по организации и осуществления в период с 22 по 29 ноября 2013 незаконного разгона участников акции протеста, которые находились на Майдане Независимости в Киеве.

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28 февраля 2014 года Клюеву было объявлено в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

В свою очередь следственный судья решил, что приведенные в ходатайстве доводы стороны обвинения о вызове обвиняемого к следователю путем отправки ему почтовой связью письменных сообщений во время проведения досудебного расследования не подтверждены в судебном заседании надлежащими доказательствами, поскольку материалы, приложенные к ходатайству, таких доказательств не содержат.

Также суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена. В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как такое, что не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2016 года ГПУ провела обыски у Клюева в рамках расследования дела Майдана.