Ющенко еще не знает, ехать ли к Обаме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что определится относительно своей поездки на инаугурацию новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ в зависимости от политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня».

«Ответ на этот вопрос (относительно поездки в США – УНИАН) нужно давать в контексте тех обстоятельств, которые могут быть внутри страны, включая и вопросы бюджета, и экономического кризиса. Иными словами, ответ на этот вопрос я дам немного позже», - сказал Президент.

Говоря об отношениях между Украиной и США, Президент отметил, что они развиваются динамично и являются стратегическими. «Новоизбранный Президент засвидетельствовал неизменность курса по отношению к Украине. Таким образом, я бы твердо хотел сказать, что в этих отношениях никаких изменений не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.