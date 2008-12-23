Регионал пытался выяснить у Тимошенко, где власть, если она - оппозиция
Премьер признала: бюджет не идеальный
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признает, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2009 год не идеальный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Верховной Рады, где представляла соответствующий документ.
По ее словам, «бюджет в такой колоссальный кризис идеальным не будет».
При этом она выразила мнение, что его можно усовершенствовать совместными усилиями правительства и парламента.
Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к оппозиции, отметила, что правительство готово сотрудничать с ней и искать взаимопонимания.
|Александр ЕФРЕМОВ
Она уверена, что «Украина с бюджетом будет намного сильнее».
В ответ первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ спросил Ю.ТИМОШЕНКО, к какому оппозиционному правительству она обращается. Он напомнил, что несколько дней назад она заявила, что возглавляемое ею правительство переходит в оппозицию.
«Если мы поймем, где у нас есть власть, то сразу в стране все будет в порядке», - сказал он.