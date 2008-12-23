Янукович: стабильность в Украине будет после выборов ВР и Президента

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что стабильность в Украине наступит после того, как пройдут парламентские и президентские выборы.

Об этом он заявил на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов. Они обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, пути преодоления последствий мирового финансового кризиса и некоторые международные вопросы.

"Непрофессионализм и популизм власти стали одними из главных причин нынешнего политического и экономического кризиса в Украине, – отметил В.ЯНУКОВИЧ. – Эта власть должна уйти. Стабильность в Украине наступит после того, как пройдут парламентские и президентские выборы. В таком состоянии, как сейчас, власть не может работать".

Дипломаты выразили обеспокоенность относительно надежности транзита газа через Украину в связи с неурегулированными вопросами с Россией.

"Мы сделаем все, чтобы газ стабильно поставлялся в Европу, независимо от того, кто будет у власти в Украине", – заявил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, вопрос обеспечения Украины газом остается открытым, поскольку существует долг перед поставщиками за потребленное топливо в 2,5 млрд. дол. США.

"Сейчас продолжаются переговоры относительно погашения долга, – отметил лидер Партии регионов, – но чем они завершатся, трудно спрогнозировать, учитывая сложные отношения нынешней украинской власти с Россией, а также то, что такого большого долга Украина еще никогда не имела. Но это вопрос внутренний. Что касается внешних обязательств по транзиту газа – Украина будет их выполнять. Моя точка зрения – все будет в порядке".

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что если бы вопрос обеспечения Украины газом решали специалисты Партии регионов, то он был бы уже решен.

"Партия регионов всегда выступала за развитие партнерских отношений со странами "Большой семерки", – отметил В.ЯНУКОВИЧ. Он выразил уверенность в сохранении добрососедских отношений, в том числе благодаря плодотворной работе в Украине дипломатических представительств стран "Большой семерки".