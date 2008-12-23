Народная Самооборона восстала против идеи Кабмина

«Народная самооборона» не будет поддерживать предложенный правительством законопроект № 3519, касающийся внесения изменений в законодательные акты в части пенсионного обеспечения и выплат военнослужащим и работникам МВД и прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом заявил народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Олег НОВИКОВ.

По его словам, “Народная самооборона” считает, что закон нужно оставить в том формате, в котором он есть на сегодняшний день.

«Мы считаем, что вводить норму, согласно которой при увольнении на пенсию работник МВД получает пенсионные выплаты в размере не более 50 тыс. грн., абсолютно неправильно», - отметил О.НОВИКОВ. По его мнению, эта сумма должна составлять не менее 100-150 тыс. грн.

«Если правительство считает, что антикризисные мероприятия должны уменьшать выплаты работникам МВД при выходе на пенсию, то эта сумма должна быть не менее 100-150 тыс. грн. Только тогда это может компенсировать те затраты, которые могут понести работники МВД», - подчеркнул он.

О.НОВИКОВ также напомнил, что соответствующий законодательный акт уже принимался в 2005 году, и это привело к тому, что из органов внутренних дел начали массово увольняться работники, «которые уже достигли возраста, когда можно выходить на пенсию. А это наиболее трудоспособные, наиболее квалифицированные и опытные специалисты органов».

Потому, убежден народный депутат, на сегодняшний день в случае принятия таких изменений это опять приведет к массовым увольнениям. «А этого допускать нельзя, особенно сейчас. В стране кризис, не исключено возможное повышение преступности. Потому недопустимо отпускать специалистов, которые могут этому противодействовать», - добавил он.

Также, по словам О.НОВИКОВА, «Народная самооборона» не соглашается с новыми нормами, согласно которым возрастная норма для работников органов внутренних дел составляет 55 лет.

По мнению О.НОВИКОВА, эта норма закона должна касаться лишь тех лиц, которые сейчас начинают свою деятельность в органах, а не распространяться на всех работников МВД.

Как сообщалось, проект закона №3519 о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг) был разработан правительством с целью сокращения расходной части государственного бюджета Украины на 2009 год.

Как говорится в Пояснительной записке к законопроекту, его цель - введение обоснованных подходов относительно социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.