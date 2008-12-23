У Ющенко указали ГПУ на общие интересы Тимошенко и Сороса

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН обращается к Генеральной прокуратуре по поводу проверки роли мировых валютных спекулянтов на финансовую ситуацию в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«На протяжении последнего времени Кабинет министров привлек ряд иностранных финансовых консультантов. Такую инициативу можно было бы только приветствовать, однако вызывают обеспокоенность непрозрачная процедура их привлечения, стоимость услуг, которая измеряется миллионами евро в месяц, и отсутствие публичных результатов их деятельности - эффективных антикризисных решений КМУ. Более того, задекларированная цель привлечения экспертов - эффективная имплементация кредитного соглашения с МВФ - утратила актуальность после того, как Кабмин грубо ее нарушил, подав в ВРУ проект Госбюджета-2009 с дефицитом 2%», - отмечает И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что “соглашениям с консультантами предшествовала засекреченная от общественности встреча в ресторане под Киевом Юлии ТИМОШЕНКО с известным финансовым спекулянтом Джорджем СОРОСОМ”.

«Обстоятельства этой встречи, о которой стало известно благодаря украинским СМИ, дают основания предположить, что разговор касался украинской финансовой системы. Важно, что при этом Юлия ТИМОШЕНКО выступала не как премьер-министр Украины, а, скорее, как частное лицо, которое, естественно, имеет частные интересы», - отметил И.ПУКШИН. По его словам, «при странном совпадении вскоре валютный рынок Украины, ситуацию на котором в течение первой половины ноября удавалось держать под контролем, заштормило. Началась вторая, намного более мощная волна падения курса национальной валюты».

«Всем известен профессиональный почерк Джорджа СОРОСА, который «обвалил» не одну национальную валюту мира. На его счету - британский фунт стерлингов, американский доллар, российский рубль, валюты стран азиатско-тихоокеанского региона», - отметил заместитель главы Секретариата Президента. «Эксперты утверждают, что валютные игры СОРОСА отдалили введение евровалюты на 7 лет, а азиатские экономики были отброшены в развитии на десятки лет назад. Суть технологии валютных спекуляций сводится к информационно-психологическим атакам, которые мы уже имели возможность наблюдать в прошлый четверг», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Он убежден, что «появление такого финансового «деятеля» в Украине и последующее развитие событий не может остаться вне поля зрения украинских соответствующих органов”. “Особенно, ввиду того, что активнейшим лоббистом таких услуг выступил не министр финансов или экономики, а вице-премьер-министр НЕМЫРЯ, которого связывают давние отношения с господином СОРОСОМ», - отметил И.ПУКШИН.