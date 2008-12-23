Депутаты отказались сделать исключение для бюджета Тимошенко

Верховная Рада Украины отказалась внести в повестку дня проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Госбюджета на 2009 год и ряда законопроектов, обеспечивающих сбалансированность государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного проекта постановления в повестку дня проголосовали лишь 224 народных депутата из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось один раз уклониться от установленной регламентом ВР процедуры принятия законов и определить особую процедуру и сокращение сроков рассмотрения и принятия госбюджета и других законов.