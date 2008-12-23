Депутаты отказались сделать исключение для бюджета Тимошенко
11:19, 23 декабря 2008Политика
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Не хватило двух голосов
Верховная Рада Украины отказалась внести в повестку дня проект постановления об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Госбюджета на 2009 год и ряда законопроектов, обеспечивающих сбалансированность государственного бюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, за внесение данного проекта постановления в повестку дня проголосовали лишь 224 народных депутата из 442, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом постановления предлагалось один раз уклониться от установленной регламентом ВР процедуры принятия законов и определить особую процедуру и сокращение сроков рассмотрения и принятия госбюджета и других законов.
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