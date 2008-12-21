Ющенко: через полгода в Украине стартуют президентские выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не планирует пока распускать Верховную Раду, поскольку считает неуместным проведение одновременных парламентских и президентских выборов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В частности, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в парламенте на сегодня нет коалиции, но сегодня он не хочет распускать парламент по ряду причин.

Во-первых, этому мешает экономическая ситуация, в частности, до сих пор не принят бюджет на следующий год и не принят пакет антикризисных законов.

Второй причиной, В.ЮЩЕНКО назвал то, что через 6 месяцев в Украине стартуют президентские выборы. «Стоит ли сегодня говорить о системе двух выборов – одновременно и парламента, и президента, пойдет ли это на пользу сейчас стране? Я убежден, что это вопрос, на который у меня лично сформирован негативный ответ», - отметил Президент, подчеркнув, что подобные настроения чувствуются и в обществе.