НРУ начинает терять недовольных следованием в фарватере БЮТ

Председатель Ивано-Франковской краевой организации НРУ, народный депутат от НУ-НС Роман ТКАЧ заявил о приостановке членства в Народном Рухе Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской краевой организации НРУ.

Соответствующее заявление народный депутат сделал сегодня во время заседания провода Ивано-Франковской краевой организации НРУ.

Свое решение Р.ТКАЧ мотивировал несогласием с позицией руководства партии, которое, по его словам, «в последнее время действует в фарватере политики лидера БЮТ».

По его словам, руководство НРУ, значительная часть краевых организаций на ближайших президентских или парламентских выборах возможным политическим партнером избрали Блок Юлии Тимошенко.

В заявлении Р.ТКАЧА, в частности, отмечается, что «политика БЮТ и их лидера – это политика левого популизма, далекая от национальных интересов государства. Неопределенность БЮТ в вопросах единственного государственного украинского языка, непризнание ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне, колебания относительно евроатлантического курса Украины, а самое главное – бездарная политика правительства во время мирового экономического и финансового кризиса, свидетельствуют сами за себя».

Р.ТКАЧ отметил, что «Народный Рух Украины уже 20 лет является правой консервативной партией, которая твердо и последовательно отстаивает национальные интересы Украины, продолжает украинское дело, начатое Вячеславом Чорноволом и его соратниками».