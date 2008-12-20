Литвин хочет на каждом углу поставить по милиционеру?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден в том, что гарантии личной безопасности граждан, отопление квартир, а также обеспечение продуктами питания и медикаментами должны стать приоритетными задачами для государства во время экономического кризиса.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» .

«Нужно сказать, что власть будет делать. Точнее - что она еще может и уже обязана сделать. Во-первых, она обязана гарантировать гражданам личную безопасность. Нужно вывести столько представителей правоохранительных органов, сколько необходимо для поддержания общественного порядка. Люди должны чувствовать себя защищенными», - сказал В.ЛИТВИН.

Вторым приоритетом, по его мнению, должно стать бесперебойное отопление квартир, что поможет снизить протестный потенциал граждан.

«Власть обязана гарантировать тепло в домах. Для этого следует использовать все имеющиеся у государства возможности и ресурсы. Если тепла не будет, люди будут греться на митингах. А затем – будут заходить в государственные учреждения. Чтобы отдохнуть...», - считает В.ЛИТВИН.

Также, по мнению спикера, власть обязана контролировать доступность основных продуктов питания и медикаментов.

«Без этих шагов, сделанных сегодня, власть не имеет права рассчитывать на доверие населения завтра, когда страна в полной мере ощутит на себе влияние кризиса», - заявил В.ЛИТВИН.

Также председатель парламента акцентировал внимание на необходимости принятия реалистичного, хоть и непопулярного бюджета.

«Мы обязаны принять бюджет. Он будет плохим. К сожалению, в нынешних условиях он не может быть иным. Но лучше иметь плохой бюджет, чем не иметь никакого. Прежде всего, следует обратить внимание на защищенные статьи. Государство должно честно признать, что именно и в каком объеме оно в состоянии финансировать», - отметил В.ЛИТВИН.