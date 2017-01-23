Назревает языковой скандал: в сети возмущены законопроектами о государственном языке
В сети не утихают обсуждения законопроектов о государственном языке Украины.
Депутат, председатель комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на своей странице в Facebook рассказал о трех законопроектах о языке.
"Итак, существует три проекта законов о государственном языке. Теперь в комитете мы попытаемся быстро прийти к компромиссу и предложить залу адекватный проект. Все три патриотических закона", - написал он.
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По его словам, некоторые коллеги подписали несколько проектов.
"Спорные моменты касаются регулирования медиа, культуры, книгоиздания, использования компьютерных программ. Есть полное понимание подходов к использованию государственного языка государственными служащими, органами", - рассказал Княжицкий.
Некоторых пользователей соцсетей возмутили отдельные пункты, которые открыто считают странными, передает ТСН. Например, в одном из законопроекте юзеров возмутили такие, как:
1. "Создание препятствий и ограничений в пользовании украинским языком, намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка грозит ответственностью, установленной Законом".
2. "Названия географических объектов Украины не переводятся на другие языки, а передаются в том числе в официальных документах, средствах массовой информации, картографических, справочных, энциклопедических, учебных и других изданиях с помощью букв алфавита другого языка согласно звучанию на украинском языке".
3. "Нарушения требований Закона Украины "О государственном языке" относительно применения государственного языка печатными средствами массовой информации – влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от четырехсот до пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан".
Напомним, 19 января в Раде был зарегистрирован проект №5670 "Закона о государственном языке", которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка в качестве государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании. Проект "Закона о государственном языке" устанавливает новые правила использования украинского языка в СМИ, рекламе и кинематографе.
Кто пойдет войной на "антиватний" языковой закон?— depo.ua (@depo_ua) January 23, 2017
Народные депутаты из разных фракций зарегистрировали законопроект, который... https://t.co/xA4cISb7cA
- Виктор Федорович, это языковой патруль, продолжите пожалуйста предложение "на майдане установили новогоднюю..."— грустный дизайнер (@empty_bitch) January 23, 2017
- елку ...
*раздаются выстрелы*
- Это языковой патруль, сэр, пожалуйста скажите "Эфир" на украинском— Серый Кардинал (@slevo4kin) January 23, 2017
- Эфир
*раздаются выстрелы*
- Этер, я когда на СТБ работал.