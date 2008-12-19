Ющенко признался, что ему Николай «не всегда оставляет подарки в постели»

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО Святой Николай подарил на праздник халат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы одаренных детей, с которыми он встретился сегодня по случаю Дня Святого Николая.

В.ЮЩЕНКО признался детям, что он уже находится в таком возрасте, когда Святой Николай «не всегда оставляет подарки в постели».

«Я хочу честно сказать - сегодня Святой Николай мне принес, как я понимаю, один подарок, и положил возле подушки – это халат. Думаю, что, возможно, и жена моя имела отношение к этому подарку, а возможно, сам Николай», - сказал Президент.

Он также сказал детям, что главнее всего для него не столько стоимость подарку, сколько внимание, проявленное к нему близкими людьми.

«В моем возрасте важны не столько такие милые и дорогие подарки, как внимание, которое стоит за этим подарком. В моем возрасте радуешься самому маленькому пустяку, который ничего не стоит. Вопрос не в цене подарка, и вопрос не в том, что ты хочешь. Большинство из того, что я хочу, я и так могу сделать, потому что я уже в таком возрасте и в таком статусе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он рассказал детям, что его должность – Президента Украины - не дает возможности уделять много внимания родным детям.

«Я уже говорил, что у меня пятеро детей и двое внуков. Но Президент – это не лучшая должность для воспитания собственных детей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он рассказал, что очень часто не может уделить своим детям столько времени, как они требуют.

Глава государства признался, что очень часто позволяет детям даже нарушать распорядок дня и ложиться спать после 24 часов.

При этом он отметил важность общения детей с родителями.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в украинских традициях всегда были многодетные семьи, и поэтому в Украине будет делаться все для возрождения и поддержки такой традиции.

«Я не представляю жизни без детей – это несчастье», - сказал он, напомнив, что государство выделяет финансовую поддержку для родителей, которые рожают или усыновляют детей.

Кроме того, значительное внимание Президент уделил одаренным детям. Он отметил, что актуально принятие общенациональной программы поддержки одаренных детей и молодежи.

Президент поздравил всех с Днем Святого Николая и выразил надежду, что Николай сегодня не обошел стороной дома детей.