Пасхавер прогнозирует конфликт между Януковичем и человеком Мороза

Обеспечение поступлений от приватизации, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2007 год, сомнительно. Такое мнение выразил внештатный советник Президента Украины Александр ПАСХАВЕР сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в список предприятий, предложенных Фондом государственного имущества Украины на приватизацию в течение 2007 года, включались предприятия, «чтобы создать впечатление, что это какой-то большой проект». «В действительности это просто сбор ординарных остатков от массовой приватизации», - сказал А.Пасхавер.

При этом он отметил, что приблизительно 80% предложенных предприятий вообще могут не найти покупателя.

Вместе с тем А.Пасхавер выразил уверенность, что в дальнейшем данный список может быть дополнен крупными объектами. «Я уверен, что выскочат новые предприятия, потому что идеология людей, находящихся сейчас у власти, в том, чтобы продавать крупные предприятия», - сказал он.

В связи с этим эксперт допустил возможность возникновения конфликтов между нынешним главой ФГИУ Валентиной СЕМЕНЮК, как противника большой приватизации, и действующим правительством.

А.Пасхавер также считает, что правительству следовало бы отказаться от намерения выставлять крупные объекты как одиночные. По его мнению, приватизацию оставшихся крупных объектов следует проводить комплексно.

Как сообщал УНИАН, поступление от приватизации в проекте бюджета-2007 запланировано на уровне 10 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины в приложении к госбюджету-2007 подал список из 479 предприятий, государственные пакеты акций которых планируется продать в следующем году.