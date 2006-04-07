Ющенко разрешил повышать коммунальные и транспортные тарифы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)», принятый парламентом 15 марта. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел КАЧУР.

Справка УНИАН. 15 марта Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон Украины «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)». За данный закон проголосовали 245 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В данном законе предлагалось ввести мораторий на все эти услуги.

ВР не поддержала предложение Президента об отклонении данного закона – за это предложение проголосовали всего 40 из 394 депутатов, зарегистрированных в зале.

За преодоление вето Президента на данный закон проголосовали 222 депутата (при необходимых 300) из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Тогда председательствующий на заседании парламента, первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК напомнил, что до выборов осталось 10 дней, и предложил принять закон в новой редакции, введя такой мораторий на 2006 год. Это предложение народные депутаты поддержали.

Также ВР приняла решение опубликовать результаты голосования за данный закон в газете «Голос Украины». («За» - 242 из 395 депутатов, зарегистрированных в зале).