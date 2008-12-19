Стельмах говорит, что Тимошенко поставила Украину на порог дефолта

Председатель правления Национального Банка Украины Владимир Стельмах опровергает обвинения премьер-министра Юлии Тимошенко в обесценивании гривны и заявляет, что бездарная деятельность правительства привела к тому, что уже в декабре этого года страна может оказаться в ситуации внутреннего дефолта. Об этом он заявил на телеканале "Интер".

"Я могу привести пример, что только после этого заявления (премьер-министра) уже сразу на рынке вырос курс доллара, то есть обесценилась валюта почти в два раза. Уже заявляют курсы 14 и больше гривен за один доллар. Сегодня в экономике Украины сложилась очень сложная ситуация. Бездарная деятельность правительства в управлении экономикой привела к тому, что уже в декабре этого года страна может быть у ситуации внутреннего дефолта. На сегодня правительство не имеет средств для выплат по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера.

Правление НБУ Украины обеспокоено сегодняшней ситуацией, когда премьер-министр перешла тот предел, который никто никогда не переступал. Особенно циничным является тот факт, что оружием в руках политических войн правительства могут быть простые люди", - сказал он.

«Дело»