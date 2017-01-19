"ЛНР" ввела жесткий таможенный контроль с "ДНР"
Так называемая «власть» непризнанной «луганской народной республики» ввела ограничения на ввоз продуктов питания с территории, которую контролируют боевики «ДНР».
Об этом со ссылкой на СМИ луганских сепаратистов сообщает «Громадське ТБ».
Отмечается, что отныне с так называемой «ДНР» в «ЛНР» в ручной клади можно провезти без уплаты «таможенного сбора» не более:
- 3 кг мяса
- 3 кг мясных изделий
- 5 литров растительного масла
- 3 литров молока
- 3 кг молочных продуктов
- 50 кг овощей
- 50 кг фруктов
- 1 литр крепких алкогольных напитков
- 2 литров вина
- 5 литров пива.
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Так называемая "и.о. министра совета министров" самоназванной «ЛНР» Наталья Хоршева добавила, что общая стоимость продуктов питания, которые можно провезти через таможенные пункты» между непризнанными «республиками», не должна превышать сумму в 200 евро.
С таким количеством продуктов питания в так называемую «ЛНР» будут впускать с еще одним условием.
«При условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же физическим лицом», — заявила представительница непризнанной «власти».
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года боевики «ЛНР» ввели таможенный сбор за въезд на оккупированную территорию Луганской области.