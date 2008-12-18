Киселев: весной надо переизбрать и парламент, и Президента

Народный депутат Украины, лидер Крымской организации Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ прогнозирует, что внеочередные парламентские выборы пройдут в марте 2009 года.

Об этом В.КИСЕЛЕВ заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

По его мнению, лучшим вариантом для Украины было бы проведение одновременных президентских и парламентских выборов.

"Выборы, скорее всего, будут в марте и, по аналитике, они должны быть одновременными… Президент ЮЩЕНКО не выполнил, к сожалению, своего предназначения, и тянуть до наступления окончания срока (его полномочий – УНИАН) нет смысла - будет еще хуже. То, что второй год страну колотит, потому что думают, как его (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) оставить на второй срок, это, по крайней мере, ненормально. Я убежден, что нужно провести выборы и парламента, и Президента, и эту агонию в стране остановить", - сказал депутат.

Кроме того, он высказал мнение, что официально коалиции в украинском парламенте сегодня не существует. "Не надо выдавать желаемое за действительное", - отметил народный депутат, напомнив, что коалиция по Конституции Украины - это большинство в парламенте, то есть, минимум – 226 депутатов. "Из нас пытаются делать, извините, дураков, и (пытаются заставить) поверить в то, что 213 – это 226 (депутатов в коалиции). С этим никто не согласится! Коалиции нет официально", - заявил В.КИСЕЛЕВ, отметив, что такое поведение не к лицу "серьезным политикам", в частности - Владимиру ЛИТВИНУ.

Помимо этого, В.КИСЕЛЕВ заявил, что сегодня, когда "страна на пределе", крайне необходимо принимать антикризисные решения. "Не знаю, сколько мы еще протянем в такой ситуации... Мы приближаемся к катастрофе, из которой придется выползать года два-три", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. Соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

От фракции НУ-НС коалиционное соглашение подписали 37 депутатов из 72-х.

Представители фракции Партии регионов заявили, что коалиции не существует, поскольку из фракции НУ-НС только 37 депутатов подписались под ее созданием, поэтому нет необходимых 226 коалициантов.