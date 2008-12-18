Минобороны: какой из Коновалюка подполковник

Наличие у народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА “высшего военного образования” не является основанием для присвоения очередных, а тем более внеочередных воинских званий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН разъяснении Управления пресс-службы Министерства обороны в связи с появлением сегодня в некоторых средствах массовой информации сообщения пресс-службы В.КОНОВАЛЮКА о том, что “воинское звание “подполковник запаса” ему было присвоено в 2002 году, в связи с тем, что он имеет высшее военное образование”.

Управление пресс-службы Минобороны отмечает, что присвоение очередного воинского звания напрямую зависит от должности, которую занимает военнослужащий.

К тому же, понятие “высшее военное образование” предусматривает, что военнослужащий прошел полный курс обучения, успешно сдал государственные экзамены, защитил дипломную работу и таким образом завершил обучение в военной академии, говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что В.КОНОВАЛЮК обучения в какой-либо военной академии не проходил. Он был уволен из рядов Вооруженных сил Российской Федерации в 1993 году в воинском звании “старший лейтенант” в соответствии со ст. 49, ч. 2, п. “г” Закона РФ “О воинской обязанности и военной службе” в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством для военнослужащих, как не отвечающий должности по морально-психологическим качествам (приказ командующего Сибирским военным округом от 18 октября 1993 года).

Основанием для подписания министром обороны Украины приказа о лишении В.КОНОВАЛЮКА воинских званий “капитан запаса”, “майор запаса” и “подполковник запаса досрочно” было то, что предыдущие приказы о присвоении В.КОНОВАЛЮКУ воинских званий в запасе не отвечали требованиям действующих в то время статье 31-ї Закона Украины “Об общей воинской обязанности и военной службе” и пунктам 81 и 82 Временного положения “О прохождении военной службы лицами офицерского состава”, утвержденного указом Президента Украины от 13 мая 1993 года №174/93.

В частности, присвоение В.КОНОВАЛЮКУ воинского звания “капитан запаса” состоялось с грубым нарушением действующего законодательства. Ведь воинское звание “капитан запаса” ему было присвоено приказом командующего Одесским военным округом 12 апреля 1996 года, а присягу на верность украинскому народу В.КОНОВАЛЮК принес только 9 января 1997 года, говорится в сообщении.

Следующие воинские звания “майор запаса” и “подполковник запаса досрочно” В.КОНОВАЛЮКУ также были присвоены в нарушение требований действующего законодательства, поскольку за все время пребывания в запасе он ни разу не проходил учебные сборы и зачеты по программе обучения офицеров запаса не сдавал, сообщили в Минобороны Украины.