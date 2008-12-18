Депутаты создали комиссию по проверке деятельности Нацбанка

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 416 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР поручено проверить деятельность Нацбанка по выполнению им «основной конституционной функции – обеспечению стабильности денежной единицы, а также по обеспечению стабильности банковской системы и выполнению основных принципов денежно-кредитной политики в период финансового кризиса».

Председателем ВСК избран народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), заместителем - народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов), секретарем комиссии - народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ).

Постановлением ВР предусмотрено, что Генеральная прокуратура, СБУ, НБУ должны обеспечить соблюдение законов Украины о статусе народного депутата Украины, «О государственной тайне» относительно доступа членов ВСК к материалам и документам, которые касаются предмета деятельности этой комиссии.

Комиссия должна работать в течение одного месяца.