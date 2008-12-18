Тимошенко требует от Ющенко немедленной отставки Стельмаха

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленной отставки председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк и которые приводят к девальвации гривни.

Премьер обратилась к Президенту Украины с требованием немедленно уволить В.СТЕЛЬМАХА и все правление НБУ: «Я требую от Президента прекратить покрывать эти вещи, прекратить зарабатывать на этих вещах и поставить на этом точку, а также требую от Президента подать на увольнение председателя НБУ и отстранить от власти все правление».

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что исключительно Президент отвечает за деятельность как председателя Нацбанка, так и НБУ в целом, поэтому именно Президент должен нести ответственность и принимать решение о смене руководства НБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ не исключил освобождения В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.