В Госдуме знают, что Газпром с Украиной не шутит

Проблему урегулирования ситуации с долгами за поставленный Украине в 2008 году российский газ можно и нужно решить до 1 января 2009 года.

Такое мнение сегодня в Берлине высказал вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ, сообщает РИА «Новости».

"Я считаю, что при наличии политической воли с украинской стороны эту проблему можно и нужно решить к 1 января, и мы все на это настроены", - сказал В.ЯЗЕВ, отвечая на вопрос о том, какова вероятность достижения договоренности между "Газпромом" и украинской стороной к концу года.

По мнению вице-спикера, такая "вероятность высока".

Вице-спикер Госдумы РФ отметил, что "давать гарантии за украинскую сторону не может ни "Газпром", ни российское руководство".

"Я убежден, что "Газпром" прекратит поставки газа в Украину, если не будет решена проблема выплаты долгов", - сказал В.ЯЗЕВ.

Говоря о поставках российского газа в Германию, он заверил, что "Газпром" впредь, как и раньше, будет аккуратно выполнять свои обязательства по поставкам. "Десятилетия Россия завоевывала здесь имидж и авторитет надежного поставщика энергоресурсов, это относится не только к газу, но и к нефти, к услугам по обогащению урана", - отметил В.ЯЗЕВ. В то же время за Украину Россия отвечать не может, вновь добавил он.

"Я хочу предупредить наших германских коллег как крупнейших потребителей российского газа, что Россия сделает все для бесперебойного снабжения. Но, зная историю газовых отношений в Украине, я не исключаю возможность, что будет отбор газа из экспортных объемов", - добавил вице-спикер российской Госдумы.