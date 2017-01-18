Номинант Трампа на пост посла в ООН: США не могут доверять РФ и согласиться с агрессией в Украине
Номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост посла США при Организации Объединенных Наций, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заявляет, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма.
Об этом Хейли сказала во время слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры на пост посла США при ООН.
“Россия будет продолжать занимать передовые позиции по многим вопросам, с которыми нам придется иметь дело. Но я скажу вам, что Россия сейчас пытается показывать свои мышцы. Это то, что они делают. И я считаю, что мы всегда должны быть осторожными. Я не думаю, что мы можем доверять им”, - подчеркнула Хейли.
При этом она отметила, что Россия несомненно совершила “ужасные преступления”, если принимать во внимание ситуацию в Сирии.
Также Хейли обратила внимание на сотрудничество России с Ираном, но не уточнила деталей.
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“И я думаю, что в ответ мы должны быть очень стойкими и показать им, какой эта новая Администрация будет. И это будет Америка, которая демонстрирует именно то, что отстаивает, что поддерживает, против чего выступает”, - заявила Хейли.
Она добавила, что России надо показать, каким образом США будут продолжать реализовывать эту политику.
“И я считаю, что нам надо дать им понять, что мы не поддерживаем то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии”, - заявила Хейли.
При этом она заметила, “мы также собираемся сказать, что нуждаемся в их помощи в ситуации с “Исламским государством” в Сирии и Ираке и в связи с другими угрозами, которые все мы разделяем, относительно которых мы должны двигаться дальше”.
Как ранее сообщал УНИАН, по данным американских СМИ, Хейли является дочерью иммигрантов из Индии и раньше она критиковала Трампа.