Номинант Трампа на пост посла в ООН: США не могут доверять РФ и согласиться с агрессией в Украине

Об этом Хейли сказала во время слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры на пост посла США при ООН.

“Россия будет продолжать занимать передовые позиции по многим вопросам, с которыми нам придется иметь дело. Но я скажу вам, что Россия сейчас пытается показывать свои мышцы. Это то, что они делают. И я считаю, что мы всегда должны быть осторожными. Я не думаю, что мы можем доверять им”, - подчеркнула Хейли.

При этом она отметила, что Россия несомненно совершила “ужасные преступления”, если принимать во внимание ситуацию в Сирии.

Также Хейли обратила внимание на сотрудничество России с Ираном, но не уточнила деталей.

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“И я думаю, что в ответ мы должны быть очень стойкими и показать им, какой эта новая Администрация будет. И это будет Америка, которая демонстрирует именно то, что отстаивает, что поддерживает, против чего выступает”, - заявила Хейли.

Она добавила, что России надо показать, каким образом США будут продолжать реализовывать эту политику.

“И я считаю, что нам надо дать им понять, что мы не поддерживаем то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии”, - заявила Хейли.

При этом она заметила, “мы также собираемся сказать, что нуждаемся в их помощи в ситуации с “Исламским государством” в Сирии и Ираке и в связи с другими угрозами, которые все мы разделяем, относительно которых мы должны двигаться дальше”.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным американских СМИ, Хейли является дочерью иммигрантов из Индии и раньше она критиковала Трампа.