Советник МинАТО назвал причину оккупации Донбасса

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

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Во время эфира ведущая задала ему вопрос относительно содержания проекта программы по восстановлению восточных регионов Украины, которую утвердил Кабинет министров. В частности, она отметила, что в тексте документа есть такая цитата: "возникновение острой кризисной ситуации в восточных регионах Украины обусловлено рядом внешних и внутренних причин".

Отвечая на вопрос, Гримчак отметил, что причины оккупации Донбасса были как внешними, так и внутренними.

"Я считаю, что то, что произошло в Донецке и Луганске, это в первую очередь вина нашего государства. Да, она была на тот момент слабовата, многое тогда делалось извне для этого, но это была наша внутренняя слабость", - подчеркнул Гримчак.

Таким образом он отметил, что больше такого в государстве допускать нельзя.