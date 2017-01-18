"Широкино стало на этаж ниже": журналистка рассказала о текущей ситуации на передовой

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на корреспондента Татьяну Игнатченко. В частности, она отметила, что из наблюдений сейчас очевидно, что Широкино (Мариупольское направление) стало ниже еще на один этаж.

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"Те позиции, которые размещены в санаториях, профилакториях и служат морпехам для укрытия, продолжают разрушаться. Минометы и артиллерия свою работу не прекращают непосредственно по этим украинским позициям", - сообщила она.

Если говорить о ситуации в самом Мариуполе, то можно сказать, что у местных жителей как бы "замылился глаз". Горожане реагируют, когда слышат выстрелы из 120-мм минометов, артиллерии, гаубиц. То есть, реагируют тогда, когда происходят мощные массированные обстрелы. А когда происходят определенные прицельные точечные удары, как сегодня ночью – точечно по Водяному, Широкино – это уже не воспринимается гражданскими как какой-то обстрел.

"Мариупольцы уже научились отличать непосредственно, угрожает ли обстрел их жизни, их домам или домам соседей", - отметила корреспондент.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксирован 61 обстрел, осуществленный российско-оккупационными силами.