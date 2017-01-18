"Правительство вонзает нож в спину": Сыроид призвала Кабмин пересмотреть свои последние решения по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, выступая с парламентской трибуны в окружении депутатов от фракции "Самопомочи".

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Сыроид отметила, что "каждый здравомыслящий украинец, прежде всего воины и пострадавшие во время войны, спрашивают, почему мы до сих пор не назвали войну войной, спрашивают, почему мы до сих пор не признали территории оккупированными".

"В то же время правительство Украины фактически "вонзает нож в спину" украинскому народу и идет российским путем реинтеграции. Я говорю о тех решениях, которые принимает правительство Украины в последние полгода", – сказала вице-спикер и добавила, что эти решения принимаются, игнорируя многочисленные решения Верховной Рады, прежде всего, постановление ВРУ о признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями еще в 2015 году.

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Сыроид заметила, что ранее правительство одобрило концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. В ней, по словам вице-спикера, "уже даже нет упоминания не то что о войне, даже об АТО нет упоминания, – речь идет о вооруженном конфликте на востоке Украины, который неизвестно откуда появился".

После принятия концепции, отметила парламентарий, правительство принимает план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия".

"В этом плане есть содержание предприятий, находящихся на оккупированной территории, есть поощрение использования русского языка, заигрывание с которым и стало предлогом российской агрессии и оккупации. В этом плане есть налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами, и примирение с ними, вместо того, чтобы расследовать преступления, которые они совершали", – сказала Сыроид.

Она считает, что "правительство делает вид, что не гибнут люди, у нас нет смертей, нет беженцев".

"И при этом весь груз убытков за это все возлагается на плечи украинцев, потому что за восстановление должны платить украинские налогоплательщики", - отметила парламентарий и добавила, что это "российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии, и которые заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории".

Сыроид выразила убеждение, что до тех пор, пока не будут наказаны все, кто способствовал российской агрессии, поддерживал и поощрял ее, "нельзя вести речь о реинтеграции и взаимодействии".

"Мы обращаемся к премьер-министру и правительству - пересмотреть эти решения немедленно. Мы обращаемся в парламент - поддержать требование о пересмотре таких решений. И мы обращаемся в Службу безопасности Украины - открыть производство по факту государственной измены в отношении тех лиц, которые инициировали и способствовали таким решениям ", - сказала Сыроид.