В БЮТ заявили Ющенко, что не стоит лезть в чужой колхоз

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что депутаты от партии «Наша Украина» будут лишены депутатских полномочий за невыполнение решения съезда, является “непрофессиональной нервной реакцией Президента на необратимой процесс создания неподконтрольного ему парламентского большинства”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Депутатов не может лишить полномочий партия, которая не принимала участия в парламентских выборах», - отметил он. «Это все равно, что на собрании одного колхоза принимают решение об увольнении работников совсем другого колхоза», - добавил А.ПОРТНОВ.

По его словам, применить к депутатам императивный мандат может только блок «Наша Украина – Народная самооборона», который состоит из девяти политических сил.

«Депутаты от НУ-НС, о которых говорил Президент, будут исполнять свои полномочия до конца каденции Верховной Рады VI созыва», - подчеркнул А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех". После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

17 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что съездом партии "Народный Союз Наша Украина" была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты-"нашеукраинцы", которые нарушили это решение и поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда.