Украина сможет расширить зарегистрированный в суде ООН иск новыми фактами агрессии РФ – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, войдут ли в иск, в случае продолжения Россией агрессии, новые факты нарушение Москвой норм международного права.

"У нас есть возможность добавлять дополнительные элементы к нашему иску. Поэтому не волнуйтесь. То, что мы подали этот иск, это не означает, что то, что будет совершено Россией в нарушение международного права в рамках этих конвенций в будущем, будет не охвачено этим иском", - сказал Климкин.

Читайте такжеСуд ООН в Гааге обнародовал детали иска Украины против России

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в результате ее незаконной агрессии против Украины.

Сегодня, 17 января, Климкин сообщил, что Международный суд ООН в Гааге зарегистрировал иск Украины против РФ.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина имеет больше, чем нужно доказательств для привлечения России к ответственности в связи с нарушением ею международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации в Международном суде ООН в Гааге.