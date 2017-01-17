Суд обнародовал решение о закрытии дела НАБУ относительно Мартыненко (документ)

16 января Соломенский районный суд Киева обнародовал текст решения, которым обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть так называемое «дело Мартыненко». Суд не имеет права сам закрывать любое дело, но обязал сделать это НАБУ в единственно возможной форме, которую определяет уголовно-процессуальное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, которая распространила выписку с решения суда.

«Таким образом, суд подтвердил безосновательность обвинений в адрес Николая Мартыненко и ангажированность НАБУ, которое стремилось любой ценой громко пропиариться на так называемом «деле Мартыненко». Хотя бывший депутат формально не был даже подозреваемым, однако следствие более года велось именно против него и не нашло никаких доказательств его виновности. Суд учел практику Европейского суда по правам человека и указал, в частности, на «нарушение права на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки без необоснованных задержек» и истечение «возможных предельных сроков досудебного расследования» данного уголовного производства», - указывается в сообщении.

«Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Любые заявления НАБУ, которые ставят это под сомнение – попытка «сохранить лицо». А за невыполнение решения суда наступает юридическая ответственность», - отметила пресс-служба Мартыненко.

Она напомнила, что в конце 2015 Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата и отказался от депутатского иммунитета. «Он продемонстрировал готовность к объективной проверке всех заказных обвинений в его адрес, которые за большие деньги вбрасывались и тиражировались Лещенко и другими».

«Николай Мартыненко надеялся на объективную проверку этих фейков правоохранительными органами, однако НАБУ проявило свою политическую ангажированность. Здесь совпали политические, экономические и пиарные интересы экс-губернатора Саакашвили, его соратника и 1-го заместителя директора НАБУ Углавы, депутата Лещенко и российского бизнеса, который он обслуживает», считает пресс-служба экс-депутата.