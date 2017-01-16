Савченко опубликовала списки пленных, откорректированные по состоянию на 16 января (документы)

Так, Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки лиц, которых запрашивают "Л/ДНР", списки украинцев, находящихся в плену на территориях ОРДЛО и "списки россиян, кадровых военных РФ, которые могут быть российские военные, лица, имеющие российское гражданство, но уроженцы Украины, или украинцы, которые сбежали в Россию по программе "переселение соотечественников" и хотели получить российское гражданство, содержащимися в Украине в СИЗО".

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"Откорректированные по состоянию на 16 января 2017. Оранжевый цвет - те, кого приглашает "днр". Желтый цвет - те, кого приглашает "лнр". Голубой цвет - освободенные. Красный цвет - погибшие", - добавила нардеп.

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включены 102 фамилии арестованных в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.

15 января в эфире одного из телеканалов Савченко признала, что обнародованные списки в основном устаревшие.