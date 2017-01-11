Савченко откорректировала списки пленных (документы)

Об она сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ списке "пленных" Савченко есть погибшие и освобожденные ребята: в СБУ провели совещание

Нардеп уточнила, что голубым цветом обозначены освобожденные, красным - погибшие, оранжевым - россияне, которых ищет "ДНР", желтым - граждане РФ, которых ищет "ЛНР".

Ранее в СБУ заявили, что списки, обнародованные депутатом Надеждой Савченко, являются некорректными, а СБУ провела совещание в связи с их публикацией.

Так, в списках, которые привела Савченко, в частности, нет ученого Игоря Козловского. Террористы арестовали его в январе прошлого года. Также, по информации Савченко, боевики хотят выменять у украинской стороны экс-мэра Славянска Нелю Штепу. Всего в списке Савченко является 524 человека.

Кроме того, Савченко заявила о подготовке еще одного списка пленных, которые должны подлежать обмену.

Народный депутат объяснила, для чего еще нужны эти списки: «Когда Украина захочет обратиться в Гаагу (Международный уголовный суд – УНИАН) и обвинить Россию в том злодеяниях, которые она совершила у нас, в Украине, то не будет доказательств - они (россияне - УНИАН) скажут: а нас здесь не было. Поэтому эти списки четко показывают, что они здесь есть, и что они здесь делают».