Без полномочий

21 декабря 2016 года Верховной Радой был принят Закон №1797-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине». Документом, среди прочего, из Налогового кодекса был исключен раздел ХVIII2. Казалось бы, рядовое изменение, вот только эта часть налогового законодательства устанавливала правовой статус и регулировала деятельность налоговой милиции в Украине.

По словам некоторых парламентариев, принятие закона №1797-VIII в соответствующей редакции произошло случайно, а ликвидация налоговой милиции должна была произойти не ранее принятия и вступления в силу закона об органе, ее заменяющем (к примеру, финансовой полиции, согласно законопроекту № 4228). Но произошло то, что произошло.

Исходя из заданий налоговой милиции, которые были установлены в статье 348 Раздела ХVIII2 Налогового кодекса Украины (до его исключения), на сегодняшний день без государственного регулирования остались функции по предотвращению уголовных и других правонарушений в сфере налогообложения и бюджетной сфере, их раскрытию, расследованию и производству по делам об административных правонарушениях; розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда за уголовные и другие правонарушения в сфере налогообложения и бюджетной сфере; предупреждению и противодействию коррупции в контролирующих органах и выявление ее фактов; обеспечению безопасности деятельности работников контролирующих органов, защите их от противоправных посягательств, связанных с выполнением служебных обязанностей.

Налоговая милиция и ее сотрудники, не имея правого статуса и закона, регулирующего их деятельность, по меньшей мере, не могут продолжать ведение досудебного следствия.

В первую очередь, возникает вопрос о дальнейшей правовой процедуре досудебных расследований, которые проводились налоговой милицией до 1 января 2017 года. «Ликвидированный» государственный орган, в соответствии со статьями 38 и 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, занимался расследованием ряда уголовных правонарушений, среди которых незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортирование с целью сбыта подакцизных товаров, фиктивное предпринимательство, подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица или ФЛП, уклонение от уплаты налогов, взносов на общеобязательное пенсионное страхование, незаконное изготовление и подделка контрольных марок, доведение банка до неплатежеспособности и доведение до банкротства.

C учетом положений статьи 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, налоговая милиция и ее сотрудники, не имея правого статуса и закона, регулирующего их деятельность, по меньшей мере, не могут продолжать ведение досудебного следствия.

В сложившейся ситуации едва ли можно говорить о снижении давления на бизнес.

Таким образом, со дня вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс проведение каких-либо следственных действий следователями налоговой милиции будет незаконным, а любые полученные в ходе их проведения доказательства в дальнейшем будут признаваться судом недопустимыми.

С большой долей вероятности в ближайшее время материалы уголовных производств, которые расследовались налоговой милицией, будут переданы прокурорам, которые осуществляли процессуальное руководство по этим делам. Поскольку действующее уголовное процессуальное законодательство предусматривает право прокурора самостоятельно проводить следственные и процессуальные действия, то до нормативного урегулирования вопроса о передаче уголовных производств иным правоохранительным органам и/или их подразделениям, либо возврата полномочий налоговой милиции, досудебное расследование фактически будет проводиться прокуратурой.

В сложившейся ситуации едва ли можно говорить о снижении давления на бизнес, поскольку, формально, следствием будут заниматься те, кто еще вчера осуществлял процессуальное руководство в этих же уголовных производствах и направлял действия следователей налоговой милиции.

Вместе с тем, следует отметить, что решение непосредственно о ликвидации или реорганизации налоговой милиции не принималось. Поэтому сегодня мы можем наблюдать ситуацию, когда государственный правоохранительный орган со штатом свыше 5000 сотрудников, существует без какого-либо правового статуса, функций и полномочий.

Иван Божко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»