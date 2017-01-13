"Никаких торгов вокруг агрессии": глава МИД Канады отвергла предложение Москвы по отмене ей запрета на въезд

Об этом заявил директор по связям с общественностью Фриланд Джо Пикерилл, передает ИноСМИ со ссылкой на Globe and Mail.

"Никаких торгов вокруг их агрессии и их незаконных действий не ведется", — подчеркнул он.

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Ранее российские СМИ сообщали, что Кремль готов разрешить Фриланд посетить Россию, но только если Канада откажется от принятых ею против России экономических и визовых мер.

Фриланд, бывший финансовый журналист, работала в Москве и активно поддерживает Украину. Она попала в черный список в 2014 году вместе еще с 12 канадцами, ей запрещен въезд в РФ.

После введения Москвой санкций против нее Фриланд отметила в своем Twitter, что "попасть в путинский санкционный список для нее почетно".