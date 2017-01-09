Трамп избрал главой нацразведки "невъездного" в Россию Дэна Коутса

Об этом сообщает ZN,UA, ссылаясь на CNN.

Коутс он был сенатором шесть лет. До этого, при президенте США Джордже Буше-младшем работал послом Соединенных штатов в Германии.

"Коутс понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что у него есть опыт во внешней политике. Он любезный, простой в общении человек", - рассказал о кандидате сенатор Ангус Кинг.

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Сообщается, что Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году, а также потребовал от президента США Барака Обамы соответствующих жестких действий. В результате, ему запретили въезд на территорию России.

Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американской разведкой, которая считает, что Кремль помог ему победить на выборах.