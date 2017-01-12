Президент Болгарии призвал своего преемника осудить действия Путина, чтобы не вернуться в XIX век

Об этом сообщает агентство Novinite.

"Я люблю Россию, но я не согласен с политикой сфер влияния президента России, которая возвращает нас в 19-й век", – сказал Плевнелиев в интервью Nova TV десять дней назад, прежде чем покинуть свой кабинет.

Политика Владимира Путина основана на приоритете власти, а не на верховенстве закона, и это может иметь негативные последствия для Болгарии, отметил он.

По его мнению, Россия и США должны иметь "конструктивные" отношения, основанные только на принципах верховенства закона, а не на власти и интересах.

Соглашение между Россией и США, основанное на "сферах влияния", может нанести вред Болгарии, как это было на Берлинском конгрессе в 1878 году, когда Австро-Венгрия и Россия поделили Балканы на зоны интереса, считает действующий президент.

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Он призвал своего преемника Румен Радева осудить аннексию Крыма Россией и показать "пронатовскую позицию" и европейскую ориентацию Болгарии на фоне опасений критиков Радева, что он может быть жертвой российского влияния.

"Сегодня столкновение в Европе является одним из принципов, и очень тяжелым – между странами, которые верят в верховенство закона (страны ЕС, включая Болгарию), и другими, которые верят в примат власти и интересов", – отметил он.

Плевнелиев покидает свой пост 22 января.

Как сообщал УНИАН, кандидат Румен Радев, который отличался своей пророссийской риторикой, в ноябре победил на президентских выборах в Болгарии.