Главный кандидат на место Керри признал российское вторжение в Украину и оккупацию Крыма

Об этом Тиллерсон сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам относительно утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря.

Сенатор от Демократической партии Бен Кардин спросил у Тиллерсона, имеет ли Россия юридические права на владение Крымом.

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Тиллерсон ответил, что Россия не имеет таких прав.

“Нет, сэр! Это был захват территории, которая ей не принадлежит”, - подчеркнул бывший руководитель Exxon Mobile.

Также Тиллерсона спросили, согласен ли он с тем, что Россия не выполняет Минские договоренности по урегулированию ситуации в Украине.

“Процесс выполнения Минских соглашений, как я понимаю, продолжается, и полное завершение (выполнение) всех Минских соглашений все еще не достигнуто”, - сказал Тиллерсон.