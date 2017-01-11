Главный кандидат на место Керри признал российское вторжение в Украину и оккупацию Крыма
Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на должность руководителя Государственного департамента США Рекс Тиллерсон подчеркивает, что Российская Федерация захватила украинский Крым, который ей не принадлежит.
Об этом Тиллерсон сказал во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам относительно утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря.
Сенатор от Демократической партии Бен Кардин спросил у Тиллерсона, имеет ли Россия юридические права на владение Крымом.
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Тиллерсон ответил, что Россия не имеет таких прав.
“Нет, сэр! Это был захват территории, которая ей не принадлежит”, - подчеркнул бывший руководитель Exxon Mobile.
Также Тиллерсона спросили, согласен ли он с тем, что Россия не выполняет Минские договоренности по урегулированию ситуации в Украине.
“Процесс выполнения Минских соглашений, как я понимаю, продолжается, и полное завершение (выполнение) всех Минских соглашений все еще не достигнуто”, - сказал Тиллерсон.
Rex #Tillerson on #Russia: "We sent weak or mixed signals with red lines that turned in to green lights." pic.twitter.com/81ErhR5z28— CSPAN (@cspan) January 11, 2017