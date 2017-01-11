Кандидат на пост госсекретаря США оказался акционером "Яндекса" - СМИ

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовые отчеты, с которыми удалось ознакомиться телеканалу.

В частности, Тиллерсону принадлежит небольшой пакет в Yandex NV стоимостью от $1 тыс. до $15 тыс.

Также ему принадлежат пакеты акций в китайских Alibaba, Baidu и других компаниях.

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Общая стоимость активов будущего госсекретаря, по оценкам NBC, составляет примерно $500 млн.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что они — «публичная компания с 2011 года, и любой может купить акции». Yandex NV торгуется на американской бирже NASDAQ. Текущая капитализация компании составляет $7,028 млрд. Исходя из этого, доля Рекса Тиллерсона в компании составляет значительно меньше 1%.

Среди крупнейших акционеров Yandex в отчете компании за 2015 год указаны один из ее основателей Аркадий Волож (владел 10,78% акций, что соответствовало 41,21-процентной голосующей доле), Baillie Gifford & Co. (6,98%, или 3,06% голосов), Capital Research Global Investors (5,74%, или 2,51% голосов), а также один из старейших сотрудников компании Владимир Иванов (4,02%, или 5,85% голосов).

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Кроме того, владельцами «золотой акции» «Яндекса» являются российские власти, которые еще в 2009 году приобрели эту акцию за символический €1 через подконтрольный им «Сбербанк». Благодаря этому Сбербанк имеет право блокировать сделки с крупными пакетами акций поисковика.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель и главный исполнительный директор нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон принял решение уйти в отставку в конце 2016 года после 41 года работы.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.