Литвин сказал, когда пустит Коновалюка к микрофону

В пятницу, 19 декабря, в парламенте должен состояться отчет Временной следственной комиссии о поставках в Грузию украинской военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, этот вопрос включен в повестку дня ВР на эту пленарную неделю.

В то же время заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ отметил, что фракция выступает против рассмотрения этого вопроса. «Этот вопрос не готов к рассмотрению, потому что не внесен соответствующий проект постановления», - сказал он.

При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что речь идет не об информации по этому вопросу временной следственной комиссии, а об отчете, и должен был быть внесен соответствующий проект документа и принято решение о заслушивании отчета.

Как сообщал УНИАН, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерий КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия из воинского арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Он сообщил, военная техника продавалась Грузии по заниженным ценам, а также, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

В свою очередь представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.

17 ноября СБУ заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту разглашения государственной тайны следователями СБУ завершена проверка обстоятельств поставок товаров военного назначения в Грузию. По результатам определенных законодательством следственных действий никаких нарушений национального законодательства Украины и международных соглашений не выявлено.