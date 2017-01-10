Посол об упрощении визового режима: Британия не готова пойти навстречу украинцам из-за Brexit

Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в интервью LB.ua.

Она подчеркнула, что Brexit сейчас в значительной мере определяет повестку дня британского правительства и влияет на его внешнюю политику.

По словам посла, несмотря на то, что Украина остается среди приоритетов британского правительства, "некоторые вопросы двусторонней повестки дня находятся под влиянием Brexit".

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"Прежде всего это касается наших неоднократных предложений относительно упрощения визового режима для граждан Украины. К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов усилить контроль за трудовой миграцией", - сказала Галибаренко.

Как известно, официальная позиция Великобритании заключается в том, что после выхода из ЕС страна хочет отменить свободное передвижение с государствами-членами блока, но при этом стремится сохранить свободный доступ на единый рынок.

В Евросоюзе уже заявили, что такие условия неприемлемы.