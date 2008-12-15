Литвин рассказал, как ему сидится в кресле спикера

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что нынешний состав парламента будет дееспособным.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Интер» в воскресенье вечером.

«Верховная Рада будет дееспособной – три фракции приняли решение и в совокупности - 248 народных депутатов», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА сегодня следует забыть об оппозиции в парламенте, и по большому счету о коалиции, по крайней мере, на год, чтобы обеспечить более-менее предсказуемое развитие событий в Украине».

Председатель Верховной Рады выразил убеждение, что два дня работы показали, что парламент «работоспособен и может быть работоспособным, и принимает необходимые решения». «Главное не допустить внешнего влияния на деятельность Верховной Рады Украины», - сказал спикер.

Отвечая на вопрос, как он во второй раз чувствует себя в кресле спикера, В.ЛИТВИН сказал: «С одной стороны все знакомо и все чужое. Но практическое восприятие - это, по-видимому, как второй брак, когда все знаешь».