Янукович говорит, что не нашел общий язык с Тимошенко

В Блоке Юлии Тимошенко и Партии регионов есть много противоположных взглядов на программные основы.

Об этом заявил лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ в прямом эфире “5-го канала” в воскресенье вечером.

Он отметил, что коалиция между БЮТ и ПР не состоялось, поскольку «мы не нашли общего языка» относительно программных основ. «У нас есть противоположные взгляды и их очень много», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он прибавил, что «мы не привыкли к популизму, мы привыкли к ответственной работе, и это принципиально».