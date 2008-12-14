Литвин: коалиция есть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не сомневается в существование в парламенте коалиции.

Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Интер» в воскресенье вечером.

«Моя позиция заключается в том, что коалиция есть. Есть решение трех фракций», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в соответствии с разъяснением Конституционного Суда, решение об образовании коалиции принимается фракциями.

В.ЛИТВИН объяснил, что он объявил о создании коалиции, поскольку Секретариат ВР подал ему соответствующие документы, где стояли подписи представителей трех фракций и были соответствующие протоколы. «Это дало мне основания сделать то, что я сделал, и убежден, что на этом нужно поставить точку», - прибавил председатель Верховной Рады.

При этом он высказал убеждение, что сегодня нужно говорить не о коалиции, а о том, работает ли Верховная Рада, и принимает ли она необходимые решения. «Коалиция исключительно нужна для того, чтобы обеспечить формирование правительства», - сказал В.ЛИТВИН.