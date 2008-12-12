Саакашвили: никогда ни один грузин не смирится с оккупацией

Грузия хочет иметь с Россией хорошие отношения, сказал президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с цитрусоводами, проведенной в Батуми. Власти уже начали готовить программу "Сезона грузинской культуры", который состоится в Москве и других российских городах. "Мы хотим напомнить россиянам о тех больших культурных связях между Грузией и Россией", - сказал М.Саакашвили.

Комментируя встречу католикоса-патриарха всея Грузии Илии II с президентом России Дмитрием Медведевым, М.Саакашвили сказал, что накануне отъезда патриарха в Москву он провел с ним встречу, на которой обсудили послание "переданное Д.Медведеву слово в слово".

"Я рад, что все наши мысли патриарх передал слово в слово и выразил свое мнение президенту той страны, которая осуществила оккупацию большой части территории Грузии и продолжает эту оккупацию. Его святейшество очень четко сказал руководству России, что никогда ни один грузин не смирится с оккупацией регионов Грузии и присвоением грузинских земель", - сказал М.Саакашвили.

М.Саакашвили выразил надежду, что обещания России по поводу возвращения беженцев сбудутся "очень скоро", и считает, что диалог между между Грузинской и Российской православными церквями должен быть продолжен.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, возглавлявший грузинскую делегацию, направился в Москву 7 декабря для участия в церемонии похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В рамках своего визита католикос провел встречу с президентом России.

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